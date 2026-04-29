暖かな季節を迎えると、髪を軽くして爽やかな印象を作りたくなる人も多いはず。とくに今は、段差をつけて動きを出したり、毛先の重さを取ったりして軽快なフォルムを作るスタイルが注目を集めているようです。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代の顔立ちを明るく見せてくれそうな、トレンドヘアをご紹介します。 メリハリで魅せる地毛風ブラウンのプチウルフ 自然な髪色を活かしつつ、控えめに段