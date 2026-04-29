春夏は「重たい髪型」よりコレ！【40・50代】大人に似合う♡「トレンドヘア」

暖かな季節を迎えると、髪を軽くして爽やかな印象を作りたくなる人も多いはず。とくに今は、段差をつけて動きを出したり、毛先の重さを取ったりして軽快なフォルムを作るスタイルが注目を集めているようです。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代の顔立ちを明るく見せてくれそうな、トレンドヘアをご紹介します。

メリハリで魅せる地毛風ブラウンのプチウルフ

自然な髪色を活かしつつ、控えめに段差をつけた短めのウルフスタイルです。トップは内側へ流してきれいにまとめ、ベースは首元をきゅっと引き締めてから毛先を外向きにハネさせています。シルエットに美しいメリハリが生まれるため、春夏らしいすっきりとした抜け感を演出できそうです。

サイドの毛流れで軽さを出す暗髪ワンレンボブ

毛先を切り揃えた重みのあるベースに、ふんわりとした丸みを持たせたワンレンボブです。暗めの髪色でありながら、サイドの髪を後ろへ流れるようにカットを工夫することで、柔らかな動きを与えています。ワンレンボブが持つまとまりの良さを残しつつ、春らしい軽快な空気感をまといたい人にオススメです。

すっきりと軽やかな外ハネショートボブ

くすんだブラウンの色合いが大人っぽい、肩より上の短いレングスで作るショートボブです。トップは丸みのあるショートの形に整えつつ、ベース部分の髪を薄くすいて外向きにハネさせています。繊細な毛束感が、落ち着いたトーンでも涼しげな表情を引き出してくれそうです。

ふんわり重なるひし形シルエットのボブレイヤー

高めの位置からレイヤーを入れて、美しいひし形のフォルムに整えたボブレイヤーです。短い毛束がふんわりと重なり合い、全体に空気を含んだようなふくらみを与えています。きれいな毛流れが上品な立体感を生み出し、まとまりの良さとエアリーな軽快さをプラスするデザインです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@tidi_yuki様、@takatsu_kazunori様、@ofuke_akifumicasii様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。