（永見佳織キャスター）「県内初、メガセンタートライアルがオープンということで、朝早くからたくさんの方が列を作っています」29日浜松市にオープンしたのは「メガセンタートライアル浜北店」。西友の閉店後、売り場面積を3倍のおよそ3000坪に拡張してオープンします。（永見佳織キャスター）「29日は何時から並ばれましたか？」（来店客①）「5時ごろ一番の人は1時45分に来たら