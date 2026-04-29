「住民の期待は大きい。30年以上も待っている人々もいるからだ」【データ】最悪の貧困率…統計で見る「超高齢社会・韓国」のリアル4月23日午後、ソウル蘆原区（ノウォング）にあるスラム街「ペクサマウル（白沙村）」の再開発現場を訪れた。鉄製のフェンスに囲まれ出入りが制限された現場は、解体作業が完了して砂漠のように土がむき出しになっていた。平日の昼間であったが、工事現場内には作業員の姿もなく静まり返っており、パ