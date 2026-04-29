Maverick Momが、ライフスタイルブランド「Kodak Apparel（コダック アパレル）」による東海エリア初の長期POP UPストアにて共同プロジェクト「Creative Moments：2WEEKS JACK」が4月28日より開催したことをアナウンスした。「Kodak Apparel」が、2026年4月24日より、愛知・名古屋PARCOにて東海エリア初となる長期POP UPストアをオープン。そのオープンを記念したMaverick Momとの共同プロジェクト「Creative Moments：2WEEKS JACK