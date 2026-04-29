¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤¬Ž¢È¾À¤µª¤Ö¤ê¤Î»ØÄêÌîºÚŽ£¤ËÂç½ÐÀ¤¡Ä¤«¤Ä¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëŽ¢¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼Ž£¤ÈÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤¿°Õ³°¤ÊÍýÍ³
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï2026Ç¯4·î¤«¤é¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ò¡¢¹ñÌ±À¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö»ØÄêÌîºÚ¡×¤ËÄÉ²Ã¤·¤¿¡£¼ÖÃæÇñ¤ÇÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÇÀ²È¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ëÇÀ¶È¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÎëÌÚÍº¿Í¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ï¥±¡¼¥ë¤Î²Öé²¤ò¿©¤Ù¤ëÌîºÚ¡£Æ±¤¸¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤ÄÌîºÚ¤È¤·¤Æ¡¢°ÊÁ°¤Ï¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤¬ÆüËÜ¤Î¿©Âî¤Î¼çÌò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Î®ÄÌ³×Ì¿¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÕÅ¾·à¤¬µ¯¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£
¢£¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤¬¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥éÌîºÚ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
ÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¡¢ÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È»Ë¤Ë¿·¤¿¤Ê1¥Ú¡¼¥¸¤¬¹ï¤Þ¤ì¤ë¡£¹ñ¤¬Äê¤á¤ë¡Ö»ØÄêÌîºÚ¡×¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤â¤½¤â¡Ö»ØÄêÌîºÚ¡×¤È¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Î¾ÃÈñÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤È¤µ¤ì¤ëÌîºÚ¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¤¤å¤¦¤ê¡¢¤¿¤Þ¤Í¤®¡¢¥È¥Þ¥È¡¢¤Ð¤ì¤¤¤·¤ç¡¢¥ì¥¿¥¹¤Ê¤É14ÉÊÌÜ¤¬»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¤³¤³¤Ë¿·¤¿¤ÊÉÊÌÜ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢1974Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ49Ç¯¡Ë¤Î¤Ð¤ì¤¤¤·¤ç°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë52Ç¯¤Ö¤ê¡¢ÌóÈ¾À¤µª¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤¬¡Ö»ØÄêÌîºÚ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìÂÎ²¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¹ñ¤Ë¤ÏÁê¾ì¤¬²¼Íî¤·¤¿»þ¤ËÀ¸»º¼Ô¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÖÌîºÚ²Á³Ê°ÂÄêÀ©ÅÙ¡×¤È¤¤¤¦¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÌîºÚ¤Ï¡¢35ÉÊÌÜ¤Î¡ÖÆÃÄêÌîºÚ¡×¤È¡¢º£²ó¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì15ÉÊÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö»ØÄêÌîºÚ¡×¤Î2¼ïÎà¡£¤â¤È¤â¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ï¡¢ÆÃÄêÌîºÚ¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¾º³Ê¤µ¤ì¤¿¡£
°ã¤¤¤Ï¡¢Áê¾ì¤¬²¼Íî¤·¤¿¤È¤¤ÎÊä½þ³Û¤À¡£ÆÃÄêÌîºÚ¤Î¾ì¹ç¡¢À¸»º¼Ô¤ÎÉéÃ´³ä¹ç¤Ï¡Ö3Ê¬¤Î1¡×¡£¤·¤«¤·¡¢»ØÄêÌîºÚ¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÉéÃ´³ä¹ç¤¬¡Ö4Ê¬¤Î1¡×¤Ø¤È·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¡£À¸»º¼Ô¤Ï¤è¤ê¼ê¸ü¤¤ÊäÅ¶À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÇÀ²È¤À¤±¤Î¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¸»º¼Ô¤¬²Á³ÊË½Íî¤äÅ·¸õ¥ê¥¹¥¯¤Ë¶±¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°Â¿´¤·¤Æ¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤òºî¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤¬À°¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ëºî¤äÉÔºî¤Ë¤è¤ë²Á³Ê¤ÎÍð¹â²¼¤òËÉ¤®¡¢¡Ö°ìÇ¯Ãæ¡¢Å¬Àµ¤Ê²Á³Ê¤Ç°ÂÄê¤·¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¹ñ»º¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤¬¿©Âî¤ËÊÂ¤ÓÂ³¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¾ÃÈñ¼Ô¤Ø¤Î°ÂÄê¶¡µë¤³¤½¤¬¡¢»ØÄêÌîºÚ²½¤¬¤â¤¿¤é¤¹ºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¤¤Þ¤Ç¤³¤½¿©Âî¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ»ØÄêÌîºÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÇÀ¶È¤Îµ»½Ñ³×¿·¤È¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¶Ã°ÛÅª¤ÊÀ®Ä¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¤½¤Îµ°À×¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¢£40Ç¯¤Ç¾ÃÈñÎÌ¤¬ÇÜÁý
¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î¿Í¸ý¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£ÌîºÚ¤ÎÁí¼ûÍ×ÎÌ¤âÁí¤¸¤Æ¸º¾¯¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢Â¿¤¯¤ÎÌîºÚ¤ÎºîÉÕÌÌÀÑ¡¦À¸»ºÎÌ¤Ï½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇµÕ¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¿ô»ú¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤À¡£
ÌîºÚÀ¸»º½Ð²ÙÅý·×¡ÊÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡Ë¤Ë¤è¤ë¤ÈÁí½Ð²Ù¿ôÎÌ¤Ï¡¢1990Ç¯»þÅÀ¤Ç7Ëü7000¥È¥ó¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï14Ëü6000¥È¥ó¤ÈÇÜ¶á¤¯Áý²Ã¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²È·×Ä´ºº¡ÊÁíÌ³¾Ê¡Ë¤Î1À¤ÂÓÅö¤¿¤ê¤ÎÇ¯´Ö¹ØÆþ¿ôÎÌ¡Ê2¿Í°Ê¾å¤ÎÀ¤ÂÓ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ÎÄ´ºº¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿1990Ç¯¤¬1910g¤ËÂÐ¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï4539g¤Ø¤ÈÇÜ°Ê¾å¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¹ñÌ±ÅªÌîºÚ¡×¤Ø¤È¾å¤êµÍ¤á¤¿¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤À¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤è¤ê¤â¡Ö¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¤¬¹ñÆâ¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£Æ±¤¸ÃÏÃæ³¤À¸¤Þ¤ì¤Î¡Ö·»Äï¡×
¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤È¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤Ï¡¢¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¿¢Êª³ØÅª¤Ë¤ÏÁ´¤¯Æ±¤¸¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÏÃæ³¤ÅìÉô¤Î±è´ß¤ä²¹ÃÈÃÏ¤ò¸¶»º¤È¤¹¤ëÌîÀ¸¼ï¤Î¡Ö¥±¡¼¥ë¡×¤òÁÄÀè¤È¤¹¤ë¥¢¥Ö¥é¥Ê²Ê¤ÎÌîºÚ¤À¡£¥±¡¼¥ë¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ØÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ç¡¢ÍÕ¤¬·ëµå¤·¤¿¤â¤Î¤¬¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢º¬¤¬È¯Ã£¤·¤¿¤â¤Î¤¬¥³¡¼¥ë¥é¥Ó¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö²Ö¤ÎÉôÊ¬¡Ê²Öé²¡Ë¤ò¿©¤Ù¤ë¡×·Á¤ËÊ¬²½¤·¤¿¤Î¤¬¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Îé²¤¬ÆÍÁ³ÊÑ°Û¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇò²½¤·¤¿¤â¤Î¤¬¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤À¡£¹ñÏ¢¿©ÎÈÇÀ¶Èµ¡´Ø¡ÊFAOSTAT¡Ë¤Ê¤É¤Î¹ñºÝÅª¤ÊÅý·×¤Ç¤â¡¢¡ÖCauliflowers and broccoli¡×¤È¤·¤Æ¥»¥Ã¥È¤Ç½¸·×¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢Î¾¼Ô¤ÏÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ä¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤¬ÆüËÜ¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÌÀ¼£½é´ü¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Åö»þ¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¼ï¤òºÎ¤ë¤³¤È¡ÊºÎ¼ï¡Ë¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¿©À¸³è¤Ë¤âÆëÀ÷¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤¹¤°¤Ë¤ÏÉáµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢°ìÈÌ¤ËÉáµÚ¤·¤¿¤Î¤ÏÂè£²¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡ÖÍÎºÚ¤Î»°Çò¡×¤È¤·¤Æ°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼
¤³¤Î·»Äï¤Î±¿Ì¿¤¬Âç¤¤¯Æ°¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âè£²¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¡£¿©À¸³è¤Î²¤ÊÆ²½¤¬¿Ê¤ß¡¢À¸ÌîºÚ¥µ¥é¥À¤ò¿©¤Ù¤ë½¬´·¤¬ÆüËÜ¤Ëº¬ÉÕ¤»Ï¤á¤ë¤È¡¢Àè¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤ÏÄï¤Î¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤Ï¡¢¤¢¤ÎÈþ¤·¤¤½ãÇò¤Î²Öé²¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢À¸°éÃæ¤ËÂç¤¤Ê³°ÍÕ¤òÆâÂ¦¤ËÀÞ¤Ã¤ÆÏÎ¤ÇÇû¤ê¡¢Ä¾ÀÜÆü¸÷¤¬Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂç»ö¤ËÊ¤¤¦¤È¤¤¤¦ºî¶È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¼ê´Ö¤Î¤«¤«¤ëÌîºÚ¤À¤¬¡¢1960Ç¯Âå¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤È¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Ë¤è¤¯¹ç¤¦¤Û¤Î¤«¤Ê´Å¤ß¤¬ÆüËÜ¿Í¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤À¡£¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤Ï¤Þ¤¿¤¿¤¯´Ö¤ËÂç½°²½¤·¡¢Åö»þ¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥¹¥Ñ¥é¥¬¥¹¡¢¥»¥í¥ê¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÍÎºÚ¤Î»°Çò¡×¤È¾Î¤µ¤ì¡¢ÍÎ¿©¥Ö¡¼¥à¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤·¤ÆÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
°ìÊý¤Î¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤¬ÉáµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¾ï²¹Í¢Á÷¡×¤È¤¤¤¦Åö»þ¤ÎÊªÎ®»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£¾ï²¹Í¢Á÷»þÂå¤ÎÌñ²ð¼Ô
¾ï²¹¤Ç±¿¤Ö¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿»þÂå¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ï¶Ë¤á¤Æ¡Ö°·¤¤¤Å¤é¤¤¡×ÌîºÚ¤ÎÉ®Æ¬¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î¤Ä¤Ü¤ß¤Ï¼ý³Ï¸å¤â·ã¤·¤¯¸ÆµÛ¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ï²¹²¼¤ËÃÖ¤¯¤È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÂå¼Õ¤¬¿Ê¤ß¡¢¤Ä¤Ü¤ß¤¬³«¤¤¤Æ²«¿§¤¯ÊÑ¿§¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö²«²½(¤ª¤¦¤«)¸½¾Ý¡×¤¬µ¯¤³¤ë¡£Á¯ÅÙÎô²½¤¬Èó¾ï¤ËÁá¤¤¤¿¤á¡¢ÎäÂ¢µ»½Ñ¤¬Ì¤È¯Ã£¤À¤Ã¤¿Åö»þ¤Ï¡¢»ºÃÏ¤«¤é±ó³ÖÃÏ¤Ø¿·Á¯¤Ê¤Þ¤Þ±¿¤Ö¤³¤È¤¬º¤Æñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸²Öé²¤ò¿©¤Ù¤ëÌîºÚ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂå¼Õ¤¬Èæ³ÓÅª´Ë¤ä¤«¤Ç¡¢¡Ö¾ï²¹Í¢Á÷¡×¤Ç¤â¤¢¤ÎÇò¤µ¤ÈÉÊ¼Á¤ò°ìÄê´ü´ÖÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤Î¡ÖÍ¢Á÷Å¬À¤Î¹â¤µ¡×¤³¤½¤¬¡¢ÎäÂ¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤¬¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ËÂÐ¤·°µÅÝÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤À¡£
¢£µÕÅ¾·à¤Î°ú¤¶â¡£ÎÐ²«¿§ÌîºÚ¥Ö¡¼¥à
¤·¤«¤·¡¢¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤ÎÃÏ°Ì¤Ï¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ·»¤Î¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ¥¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎºÇÂç¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢1970Ç¯Âå¤«¤é¼ûÍ×¤¬¿¤Ó»Ï¤á¡¢1980Ç¯Âå¤Ë´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡ÖÎÐ²«¿§ÌîºÚ¥Ö¡¼¥à¡×¤À¡£
1982Ç¯¡¢¡ÖÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½¡×¤¬²þÄû¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÎÐ²«¿§ÌîºÚ¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î»ý¤ÄËÉÙ¤Ê±ÉÍÜ²Á¤¬²Ê³ØÅª¤Ë¾ÚÌÀ¤µ¤ì¡¢¹â±ÉÍÜ²Á¤ÊÌîºÚ¤È¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î±ÉÍÜÉ¾²Á¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É¤«¤é¡ÖÉ¹·ëÍ¢Á÷¡×¡Ê¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤òºÕ¤¤¤¿É¹¤È°ì½ï¤ËÈ¯Ë¢¥¹¥Á¥í¡¼¥ë¤Ê¤É¤ËµÍ¤á¤ÆÍ¢Á÷¤¹¤ëÁ¯ÅÙÊÝ»ýµ»½Ñ¡Ë¤òÍÑ¤¤¤¿Í¢Æþ¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤¬Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ½Ð²ó¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Âî¤Ë¤ª¤±¤ëÃÏ°Ì¤Ï°ìµ¤¤Ë³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î2024Ç¯¤Î½Ð²ÙÎÌ¤¬14Ëü6400¥È¥ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¶áÇ¯¤Î¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤Î½Ð²ÙÎÌ¤Ï1Ëü6000¥È¥ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´°Á´¤ËÎ©¾ì¤¬µÕÅ¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£µû»Ô¾ì¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¹ñ»º¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ÎÍº
Í¢Æþ¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò¹ñÆâ¤ÎÀ¸»º¼Ô¤â»Ø¤ò¤¯¤ï¤¨¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ä¹ºê¸©±ÀÀç»Ô¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯Í¸Â²ñ¼ÒÔ¢ùõÀÄ²Ì¤Ï¡¢°ìÇ¯Ãæ¡¢°ÂÄêÅª¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ò¶¡µë¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¤¿ÀÄ²Ì¤Î²·ÇäÎ®ÄÌ¶È¼Ô¤À¡£ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¢°æ¾åÍ´ð¤µ¤ó¤Ï¡¢Í¢Æþ¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ÎÀìÇäÆÃµö¤À¤Ã¤¿¡ÖÉ¹·ëÍ¢Á÷¡×¤ò¹ñÆâ¤ÎÀ¸»º¸½¾ì¤Ø¤ÈºÇÅ¬²½¤µ¤»¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ØÅ¸³«¤·¤¿¡£
2006Ç¯Åö»þ¡¢ÀÄ²Ì²·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿²È¶È¤ËÌá¤Ã¤¿°æ¾å¤µ¤ó¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¶å½£¤È¤¤¤¦²¹ÃÈ¤Ê»ºÃÏ¤æ¤¨¤Î¸Â³¦¤À¤Ã¤¿¡£¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ï3·î¤ò²á¤®¤ë¤ÈÁ¯ÅÙÊÝ»ý¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢»Ô¾ì¤«¤é¤Ï¥¯¥ì¡¼¥à¤¬ÆÏ¤¯¡£¤³¤Î¡Ö½Ü¤ÎÃ»¤µ¡×¤¬¡¢¼ý±×³ÈÂç¤òÁË¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
ÆÍÇË¸ý¤Ï¡¢·§ËÜ¸©È¬Âå»Ô¤Ø¤Î¿Ê½Ð»þ¤ËË¬¤ì¤¿¡£¿·¤¿¤ËµòÅÀ¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡Ö¸µ¡¦µû»Ô¾ì¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢»ÜÀßÆâ¤ËÀ½É¹µ¡¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£°æ¾å¤µ¤ó¤Ï¡¢Í¢Æþ¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ÎÍ¢Á÷½Ñ¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¡¢¤³¤ÎÀ½É¹µ¡¤ò³èÍÑ¡£È¯Ë¢¥¹¥Á¥í¡¼¥ë¤ËºÕ¤¤¤¿É¹¤òµÍ¤á¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ÎÉÊ²¹¤ò¶¯À©Åª¤Ë²¼¤²¤ë¡ÖÈ¯Ë¢É¹µÍ¤á¡×¤òËÜ³ÊÅª¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¤Ï¹ñÆâ¤Î°ìÉô¤Ç¤·¤«¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼êË¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¸«»ö¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È°æ¾å¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤³¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶å½£¤Ç¤Ï3·î¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿½Ð²Ù´ü´Ö¤ò6·î¤Þ¤Ç±ä¤Ð¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£Á¯ÅÙ¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤¿¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ï»Ô¾ì¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢À¸»ºÇÀ²È¤Ø´Ô¸µ¤µ¤ì¤ëÍø±×¤ÏÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÖÌÙ¤«¤ëÇÀ¶È¡×¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ÈÁ´¹ñÅ¸³«
¡ÖÁ¯ÅÙ¤¬ÊÝ¤Æ¤ë¡áÄ¹¤¯Çä¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÊýÄø¼°¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÇÀ²È¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£
·§ËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ÏÌÙ¤«¤ëÉÊÌÜ¡×¤È¤·¤ÆºîÉÕ¤±¤¬ÇúÈ¯Åª¤Ë³ÈÂç¡£Ô¢ùõÀÄ²Ì¤Ï¤½¤Î¸å¡¢³ÆÃÏ¤ÎµòÅÀ¤ËÀ½É¹µ¡¤òÆ³Æþ¤·¡¢Ä¹ºê¤ä·§ËÜ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤éÆÁÅç¡¢ºë¶Ì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤òÌÖÍå¤¹¤ë¶¡µë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¡£
¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï¿ô»ú¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°æ¾å¤µ¤ó¤¬Æþ¼Ò¤·¤¿2006Ç¯¤ËÌó10²¯±ß¤À¤Ã¤¿Æ±¼Ò¤ÎÇä¾å¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏÇ¯¾¦88²¯±ß¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¡£°·¤¦¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ÏÇ¯´Ö250Ëü¥±¡¼¥¹¤ËÃ£¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥«¡¼¡×¤È¤·¤Æ»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Î®ÄÌ³×Ì¿¤È¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥í¥Î¥¸¡¼µ»½Ñ¤Î»òÊª
¤³¤¦¤·¤¿¹ñ»º¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ÎÂæÆ¬¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¼ïÉÄ²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¡ÖÉÊ¼ï³«È¯¡×¤Î¸ùÀÓ¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ÏËÜÍè¡¢ÎÃ¤·¤¤µ¤¸õ¤ò¹¥¤àÌîºÚ¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï°ìÇ¯Ãæ¡¢¹ñ»º¤¬·ç¤«¤µ¤º¿©Âî¤ËÊÂ¤Ö¡£¤³¤Î¡Ö¥ê¥ì¡¼ºÏÇÝ¡×¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¤Îµ¤¸õ¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¼ïÉÄ²ñ¼Ò¤Îµ»½Ñ¤À¡£
¡Ö¥µ¥«¥¿¤Î¥¿¥Í¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ñÆâ¤Î¼ïÉÄ¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê»ºÃÏ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÉÊ¼ï¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö²Æ¾ì¤Ë¶¯¤¤ÉÊ¼ï¡×¡ÖÉÂµ¤¤Ë¶¯¤¤ÉÊ¼ï¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¿¢¤¨¤Æ¤«¤é¼ý³Ï¤Þ¤Ç¤¬Áá¤¤ÉÊ¼ï¡×¤Ê¤É¡¢»ºÃÏ¤È»þ´ü¤Î¥Ñ¥º¥ë¤òËä¤á¤ë¤è¤¦¤ËÉÊ¼ï¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢³«È¯¤Î´ð½à¤Ï¡Ö°é¤Æ¤ä¤¹¤µ¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Í¢Á÷Ãæ¤Î¾×·â¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤Ä¤Ü¤ß¤ÎÌ©ÅÙ¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÄù¤Þ¤ê¤ÎÎÉ¤µ¡×¤ä¡¢Å¹Æ¬¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤âÊÑ¿§¤·¤Ë¤¯¤¤¡ÖÇ»¤¤ÎÐ¿§¡×¤Î°Ý»ý¤Ê¤É¡¢Î®ÄÌ¤È¾ÃÈñ¤Î¸½¾ì¤¬µá¤á¤ëÍýÁÛ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤¬¥¿¥Í¤ÎÃÊ³¬¤«¤éÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤Î¡Ö¥¿¥Í¤Î¿Ê²½¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÇÀ²È¤Ï°Â¿´¤·¤ÆºîÉÕ¤±¤ò³ÈÂç¤Ç¤¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¿·Á¯¤Ê°ì³ô¤ò¼ê¤Ë¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ñ»º¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î²÷¿Ê·â¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î·ë¾½¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¡ÖÍ¢Æþ¤â¤Î¤ËÍê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¿·Á¯¤Ê¹ñ»º¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡×
¤³¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»ºÃÏ¤äÀ¸»º¼Ô¡¢¼ïÉÄ²ñ¼Ò¤ÎË°¤¯¤Ê¤Ä©Àï¤À¡£52Ç¯¤Ö¤ê¤Î»ØÄêÌîºÚ²½¤Ï¡¢¤¤¤ï¤ÐÆüËÜ¤ÎÀ¸»º¼Ô¤¿¤Á¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¡ÖÁ¯ÅÙÊÝ»ý¤ÎÅØÎÏ¡×¤È¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¤Î¼«Î©¡×¤¬¡¢¹ñ²È¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
----------
ÎëÌÚ Íº¿Í¡Ê¤¹¤º¤¡¦¤æ¤¦¤È¡Ë
ÇÀ¶È¥é¥¤¥¿¡¼
1997Ç¯¡¢°ñ¾ë¸©ÀÐ²¬»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÇÀ³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢ÀÄ²Ì²·²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¡£Á´¹ñ¤ÎÇÀ²È¤È·Ò¤¬¤ê¡¢¸½ÃÏ¤ÇÆÀ¤¿¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇÀ¶È³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢Ìó2Ç¯¶Ð¤á¤¿¤Î¤ÁÂà¿¦¡£2022Ç¯¤è¤ê¡¢¼ÖÃæÇñ¤ÇÁ´¹ñ¤ÎÇÀ²È¤ò¼þ¤ê¤Ê¤¬¤é¸½ÃÏ¤ÇÆÀ¤¿¾ðÊó¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤äSNS¡¢¥Ö¥í¥°¡Ö¤Ï¤ì¤Î¤Á¥¢¥°¥ê¡ÁÇÀ¶È¾ðÊó¡Á¡×¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¡£
----------
¡ÊÇÀ¶È¥é¥¤¥¿¡¼ ÎëÌÚ Íº¿Í¡Ë