東京ディズニーランド(R)では、2026年6月30日(火)まで、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第6弾として「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」を再び開催。パレードルートでは、「イッツ・ア・スウィーツフルタイム！」を公演している。【写真】主役はディズニー映画『シュガー・ラッシュ』のヴァネロペ！2025年1月に行われていた「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」が、再び開催されてい