【東京ディズニーランド】“スウィーツの世界”に！パレード主役は映画『シュガー・ラッシュ』のヴァネロペ
東京ディズニーランド(R)では、2026年6月30日(火)まで、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第6弾として「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」を再び開催。パレードルートでは、「イッツ・ア・スウィーツフルタイム！」を公演している。
【写真】主役はディズニー映画『シュガー・ラッシュ』のヴァネロペ！
「イッツ・ア・スウィーツフルタイム！」は、ディズニー映画『シュガー・ラッシュ』のヴァネロペが思い描く、“カラフルでかわいいお菓子でできたリゾート”を表現。春から初夏にかけてのさわやかな空の下、ヴァネロペやミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちは、ポップなフロートに乗って、にぎやかに登場する。
出演キャラクターは、ヴァネロペ、ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダック、グーフィーたち。シンデレラやラプンツェル、ベルやアリスも登場する。
そしてフロートは、“お菓子のお城”や“フルーツタルト風のライブステージ”といったイメージで、カラフルなデザインが特徴。フロートが停止すると、グミやチョコ、ドーナツなど、お菓子をイメージしたダンスがスタートするので、ゲストも一緒に踊って盛り上がろう！
また、パーク内も、ヴァネロペやディズニーの仲間たちが楽しむ、カラフルで甘いスイーツの世界に様変わりするので写真を撮って楽しもう。
ワールドバザール入口は、さまざまなお菓子のデコレーションで彩られ、ワールドバザール内にも、スイーツがデザインされたフォトロケーションが登場。このフォトロケーションでは、“バースディケーキの香り”や“チョコチップクッキーの香り”など、ユニークな香りが広がっているので、よりディープなスイーツの世界へ誘われること間違いなし！※香りは時期によって異なる
ほかにも、シンデレラ城前プラザに設置された、ディズニーの仲間たちをモチーフにしたロリポップのデコレーションや、キャンディー風にデザインされた“ミッキー花壇”など、見どころ盛りだくさんのイベント期間。おいしそうでかわいい世界観の中で、ぜひ、とびきり楽しい時間を過ごしてほしい。
取材・文=平井あゆみ
(c)Disney
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】主役はディズニー映画『シュガー・ラッシュ』のヴァネロペ！
「イッツ・ア・スウィーツフルタイム！」は、ディズニー映画『シュガー・ラッシュ』のヴァネロペが思い描く、“カラフルでかわいいお菓子でできたリゾート”を表現。春から初夏にかけてのさわやかな空の下、ヴァネロペやミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちは、ポップなフロートに乗って、にぎやかに登場する。
出演キャラクターは、ヴァネロペ、ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダック、グーフィーたち。シンデレラやラプンツェル、ベルやアリスも登場する。
そしてフロートは、“お菓子のお城”や“フルーツタルト風のライブステージ”といったイメージで、カラフルなデザインが特徴。フロートが停止すると、グミやチョコ、ドーナツなど、お菓子をイメージしたダンスがスタートするので、ゲストも一緒に踊って盛り上がろう！
また、パーク内も、ヴァネロペやディズニーの仲間たちが楽しむ、カラフルで甘いスイーツの世界に様変わりするので写真を撮って楽しもう。
ワールドバザール入口は、さまざまなお菓子のデコレーションで彩られ、ワールドバザール内にも、スイーツがデザインされたフォトロケーションが登場。このフォトロケーションでは、“バースディケーキの香り”や“チョコチップクッキーの香り”など、ユニークな香りが広がっているので、よりディープなスイーツの世界へ誘われること間違いなし！※香りは時期によって異なる
ほかにも、シンデレラ城前プラザに設置された、ディズニーの仲間たちをモチーフにしたロリポップのデコレーションや、キャンディー風にデザインされた“ミッキー花壇”など、見どころ盛りだくさんのイベント期間。おいしそうでかわいい世界観の中で、ぜひ、とびきり楽しい時間を過ごしてほしい。
取材・文=平井あゆみ
(c)Disney
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