東京ディズニーランド(R)では、2026年6月30日(火)まで、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第6弾として「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」を再び開催。パレードルートでは、「イッツ・ア・スウィーツフルタイム！」を公演している。

【写真】主役はディズニー映画『シュガー・ラッシュ』のヴァネロペ！

2025年1月に行われていた「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」が、再び開催されている


「イッツ・ア・スウィーツフルタイム！」は、ディズニー映画『シュガー・ラッシュ』のヴァネロペが思い描く、“カラフルでかわいいお菓子でできたリゾート”を表現。春から初夏にかけてのさわやかな空の下、ヴァネロペやミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちは、ポップなフロートに乗って、にぎやかに登場する。

【写真】主役はディズニー映画『シュガー・ラッシュ』のヴァネロペ！


ヴァネロペのフロート「スウィーツ・パラダイス・リゾート」


出演キャラクターは、ヴァネロペ、ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダック、グーフィーたち。シンデレラやラプンツェル、ベルやアリスも登場する。

ミッキーマウスは「スウィーツ・パラダイス・バンド」のフロートに乗って登場！


ミッキーマウスは、ドナルドダックやクラリスたちと登場する


シンデレラやラプンツェル、ベルやアリスも登場


プーのフロート「スウィーツ・キッチン」


チップとデールもダンス！


そしてフロートは、“お菓子のお城”や“フルーツタルト風のライブステージ”といったイメージで、カラフルなデザインが特徴。フロートが停止すると、グミやチョコ、ドーナツなど、お菓子をイメージしたダンスがスタートするので、ゲストも一緒に踊って盛り上がろう！

Yummyのポーズ


ゲストもYummyのポーズで一緒に踊って盛り上がろう


また、パーク内も、ヴァネロペやディズニーの仲間たちが楽しむ、カラフルで甘いスイーツの世界に様変わりするので写真を撮って楽しもう。

パークは、ヴァネロペやディズニーの仲間たちが楽しむカラフルで甘いスイーツの世界に様変わり


ワールドバザール入口は、さまざまなお菓子のデコレーションで彩られ、ワールドバザール内にも、スイーツがデザインされたフォトロケーションが登場。このフォトロケーションでは、“バースディケーキの香り”や“チョコチップクッキーの香り”など、ユニークな香りが広がっているので、よりディープなスイーツの世界へ誘われること間違いなし！※香りは時期によって異なる

フォトロケーションには“バースディケーキの香り”などが漂っている


ヴァネロペの大親友・ラルフは今回初登場！


ほかにも、シンデレラ城前プラザに設置された、ディズニーの仲間たちをモチーフにしたロリポップのデコレーションや、キャンディー風にデザインされた“ミッキー花壇”など、見どころ盛りだくさんのイベント期間。おいしそうでかわいい世界観の中で、ぜひ、とびきり楽しい時間を過ごしてほしい。

デールが乗ったマフィンのデコレーション


シンデレラ城前プラザのドナルドダックたちのデコレーション


シンデレラ城前プラザのミッキーマウスたちのデコレーション


エントランス周辺のデコレーション。ワールドバザール入り口にもさまざまなお菓子のデコレーションが施されている


“ミッキー花壇”はキャンディーをイメージしたデザインに


取材・文=平井あゆみ

(c)Disney

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