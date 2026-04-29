■【専門家の目｜太田宏介】佐野海舟はバイエルン戦で3得点に関与ドイツ・ブンデスリーガのマインツは現地時間4月25日、リーグ第31節でバイエルン・ミュンヘンと対戦し、3-4で敗れた。日本代表MF佐野海舟はスタメン出場し、先制ゴールをアシストするなど3ゴールに関与したなか、元日本代表DF太田宏介氏が注目している。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇「さらに進化を遂げている。佐野海舟選手が凝縮