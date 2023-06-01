藤原大祐が、新曲「満天ミライHOPE」を本日配信リリースした。本楽曲は、がむしゃらに夢を追いかけるみんなを応援し、自分を奮い立たせるための応援歌となっており、アーティスト「藤原大祐」が感じている「今」を詰め込んだ、未来に繋げるための力強いロックナンバーに仕上がっているという。また、本楽曲が“みずほFG TikTok公式アカウント「青くていいんだ。」新プロジェクト第1弾「この青の途中で」主題歌”としても抜擢されて