藤原大祐が、新曲「満天ミライHOPE」を本日配信リリースした。

本楽曲は、がむしゃらに夢を追いかけるみんなを応援し、自分を奮い立たせるための応援歌となっており、アーティスト「藤原大祐」が感じている「今」を詰め込んだ、未来に繋げるための力強いロックナンバーに仕上がっているという。

また、本楽曲が“みずほFG TikTok公式アカウント「青くていいんだ。」新プロジェクト第1弾「この青の途中で」主題歌”としても抜擢されており、ストーリーを引き立てる楽曲として起用されている。

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◾️藤原大祐 コメント

未完成の中をもがいて、それでも必死に前に進もうとする主人公とその仲間たちが繋いでいくシナリオは、まさに「青くていいんだ。」を体現していると思います。爽やかな青や、初々しい青など、沢山の青が詰まったこの作品が、生活に追い風を吹かせてくれることを願っています。併せて、『満天ミライHOPE』という楽曲が、明日の一歩を踏み出すチカラになったら嬉しいです。

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あわせて本作の発表に際し、藤原大祐の新たなアーティスト写真も公開された。これまでの俳優としてのイメージを象徴する正面・カラーのビジュアルとは対照的に、今回のアーティスト写真は、横顔でやや俯きがちなモノクロカットを採用。内省的で静かな佇まいの中に、音楽表現に向き合う藤原大祐の新たな一面を映し出した1枚になっているという。

◾️プロジェクト概要

アカウント名：みずほFG TikTok公式アカウント「青くていいんだ。」

内容：この青の途中で

配信開始日：2026年4月29日（水）16:00

配信先：

TikTok（https://tiktok.com/@mizuhofg_official/）

Instagram Reels（https://www.instagram.com/mizuhofg_official）

YouTube Shorts（https://www.youtube.com/@MizuhoFGOfficial）

◾️「満天ミライHOPE」

2026年4月29日（水） 配信リリース

配信：https://kmu.lnk.to/Mantenmiraihope

◾️＜TAIYU FUJIWARA ONE-MAN LIVE 2026 “HOPE”＞ 2026年10月18日（日）17:00開場／18:00開演

大阪・Yogibo Meta Valley

2026年10月23日（金）18:00開場／19:00開演

東京・Veats Shibuya ▼チケット料金

￥5,500（税込）

※オールスタンディング、未就学児入場不可

※おひとり様 1 公演につき4枚まで（同行者非会員可・複数公演申込可）

※入場時ドリンク代600円別途要

※チケット代金とは別途、プレイガイド規定の手数料がかかります。 ▼お問い合わせ

・電子チケット・チケットエントリー操作等に関する問い合わせ

ローソンチケットインフォメーション：https://faq.l-tike.com/ ・公演に関するお問い合わせ

＜大阪・Yogibo Meta Valley＞

キョードーインフォメーション 0570-200-888（12:00〜17:00 / 土日祝休業）

＜東京・Veats Shibuya＞

HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077（平日 12:00〜18:00） ▼オフィシャルファンクラブ「TiM」入会

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