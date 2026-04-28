Creepy Nutsが、新曲「Fright」のMVを本日公開した。本楽曲は、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』の主題歌として書き下ろされ、4月10日に配信リリースされた一曲だ。新境地に踏み込んだ楽曲であり、ドラマのストーリーともリンクする“再出発”への想いを描いた作品だという。R-指定は本作について、「新たなスタートを切る時はいつも恐怖と隣り合わせです。もう充分走り切ったのに、これ以上を求めて良いのか？この先はもう通