◆パ・リーグオリックス―ソフトバンク（２８日・京セラドーム大阪）オリックスのショーン・ジェリー投手が６回を無失点と力投した。２回に中川の先制打で１点をもらい、４回まで１安打。５回１死二、三塁のピンチでも踏ん張った。メジャー経験者では最長身の２１３センチ右腕として７勝を記録。ＮＰＢで勝利投手になれば、史上最長身記録となる。１点のリードを保ったまま、８５球で交代。７回から２番手・山崎にバトンを渡し