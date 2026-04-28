【その他の画像・動画等を元記事で観る】 YOSHIKIが、現地時間4月27日、米・ロサンゼルスのドジャー・スタジアムで開催されたロサンゼルス・ドジャースの「Japanese Heritage Night」に出演し、試合前セレモニーにてアメリカ国歌を披露。満員の観客が見守るなか、静寂に包まれたスタジアムにピアノの旋律が響き渡り、演奏後には会場を包み込む大歓声が巻き起こった。 ■ドジャースのチームカラ&