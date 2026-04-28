広島市ではNPT再検討会議に合わせて、世界で続く戦闘終結などを訴える集会が開かれました。核兵器廃絶を目指す市民団体が原爆ドーム前で開いた集会には、約150人が参加しました。約1500本のキャンドルを並べ、戦闘の即時停戦や核兵器廃絶などを訴えました。■核兵器廃絶をめざすヒロシマの会森瀧 春子 共同代表「この現状を私たちの力で達成していかなければならない義務が、広島にはあると思っています。」参加者は