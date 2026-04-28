本拠地マーリンズ戦米大リーグ、ドジャースの山本由伸投手は27日（日本時間28日）、本拠地マーリンズ戦に先発。5回に逆転3ランを浴びた。まさかの展開にネット上では悲鳴が相次いでいる。2-1で迎えた5回、2死一、二塁のピンチで痛恨の一発を浴びた。相手の5番ヒックスに投じた4球目を捉えられると、打球は右翼ポール際へ。3ランで一気に逆転。山本の表情は一気に曇った。思わぬ展開にお昼休憩だった日本ファンからは悲鳴が続