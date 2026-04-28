あす29日に開催の『ONE SAMURAI 1』（有明アリーナ）のメインで行われるフライ級キックボクシング暫定王座決定戦で対戦するロッタンと武尊が、28日に行われた前日計量をともにクリアした。これにより、タイトルマッチが実施されることも正式決定した。武尊の引退試合となるこの試合を含む本大会は、U-NEXTで全試合ライブ配信（加入者は追加料金なし）、地上波のフジテレビで午後10時から数試合がディレイ放送される。【動画】ロ