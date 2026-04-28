元NMB48の和田海佑が、最新デジタル写真集を4月27日から配信開始する。SNSで“バズ美女”として注目を集める中、卒業後さらに輝きを増した姿を収めた1冊となる。【写真】圧巻BODY＆美貌を披露した和田海佑本作のテーマは「秘密の場所で会える、僕だけのヒロイン」。和田が持つ小悪魔的なかわいらしさと、思わず見惚れるスタイル、そして色気という二面性を詰め込んだ内容だ。見る者をドキドキさせるようなシチュエーションが展