【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月26日に27歳の誕生日を迎えたRYOKI MIYAMA（三山凌輝）が同日、東京・duo MUSIC EXCHANGEにて『RYOKI MIYAMA 2026 Birthday Concert!!!』を開催した。 ■「カブトムシ」「Just the Way You Are」「春夏秋冬」のカバー歌唱も 本公演は、5月よりスタートする初の東名阪Zeppツアー『RYOKI MIYAMA First Tour “Back from the coffin.”』を前に、“ゼロからの再出