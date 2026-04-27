六星占術で一世を風靡した細木数子さんの後継者であり、娘の細木かおりが、ABEMAのニュース番組『ABEMAエンタメ』の密着企画に登場し、細木数子さんの“真実”を語った。世間で取り沙汰された“黒い交際”を否定するとともに、その素顔や家族への思いを明かしている。【写真】細木数子さんの後継者・細木かおりさんに独占密着数子さんは人生相談番組で高視聴率を記録し、“視聴率の女王”と呼ばれた一方、強烈なキャラクターか