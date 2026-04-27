今回、Ray WEB編集部は職場でのセクハラ問題について読者に話を聞いて漫画にしてみました。上司の噂は本当なのでしょうか…？この後、主人公が体験するある出来事とは！？原案：Ray WEB編集部作画：カンザキミナミライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】「例の上司にしつこく誘われたんだって」上司に【セクハラ疑惑】が...すると転職後、主人公に“衝撃のメッセージ”が届いて！？