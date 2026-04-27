サンクゼールが展開する「久世福商店」「サンクゼール」では、2026年4月24日から全国の店舗（一部店舗を除く）と公式オンラインショップで「GWセール」を開催しています。いつもの朝食をアップグレードしてくれる人気商品忙しい毎日の疲れを癒やす、ご褒美時間や休日のゆったりした朝食にプラスすれば、贅沢感をアップしてくれる「いちごミルクの素」と「パンに塗る ピスタチオ」が、10％オフで販売中です。素材の魅力をふんだんに