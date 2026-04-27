【久世福商店】大人気の「いちごミルクの素」と「パンに塗る ピスタチオ」が今だけ10％オフ！GW期間限定の特別セール開催中

サンクゼールが展開する「久世福商店」「サンクゼール」では、2026年4月24日から全国の店舗（一部店舗を除く）と公式オンラインショップで「GWセール」を開催しています。

いつもの朝食をアップグレードしてくれる人気商品

忙しい毎日の疲れを癒やす、ご褒美時間や休日のゆったりした朝食にプラスすれば、贅沢感をアップしてくれる「いちごミルクの素」と「パンに塗る ピスタチオ」が、10％オフで販売中です。

素材の魅力をふんだんに味わえる人気商品を、お得にゲットできるチャンスです。

・いちごミルクの素（290ml）

たっぷりのいちごを砂糖で煮込み、バニラビーンズペーストを加えた人気商品です。果実の配合率50％以上の、濃厚ないちごの味わいが特長。

牛乳と混ぜていちごミルクを作るのはもちろん、炭酸やお酒など、好みの飲み物でアレンジを楽しむのもおすすめです。

通常価格660円のところ、セール期間中は594円で販売。

・パンに塗る ピスタチオ（95g）

ピスタチオペーストに、刻んだピスタチオをたっぷり加えた贅沢なスプレッド。優しい甘さとほどよい塩気が、まろやかなピスタチオの味を引き立てます。

パンのお供にはもちろん、アイスクリームやチョコレート、シリアルとの相性も抜群です。

通常価格1058円のところ、セール期間中は952円で販売しています。

GWセールは26年5月10日まで（公式オンラインショップは5月11日10時まで）。

全国の久世福商店とサンクゼールの店舗（一部店舗を除く）、公式オンラインショップで開催中です。

セール実施店舗は公式ホームページのセール告知ページで確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部