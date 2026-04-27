タカノフルーツパーラーは、5月10日までの間、花束をモチーフにした「母の日」のパフェ全9種を提供する。【すべての画像はこちら】花束をモチーフにした全9種のパフェ◆新宿本店「母の日パフェ」税込価格:2,640円提供期間:5月1日〜5月10日新宿本店「母の日パフェ」◆新宿郄島屋店「母の日パフェ」税込価格:2.310円提供期間:5月1日〜5月10日※「母の日パフェ」を注文した場合、税込440円でコーヒーまたは紅茶が頼める。新宿&#