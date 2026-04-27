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27日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ18629962.2 60760 ２. 野村日経平均 18281 130.9 63350 ３. 日経Ｄインバ 1756354.83647 ４. 楽天Ｗブル 1453847.3 72420