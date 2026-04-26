立飛ホスピタリティマネジメントは、「THE NEXTT HOTEL」を2027年初春に開業する。建物は地下2階・地上12階建て。客室は211室を設ける。館内には最大約1,500人を収容するバンケットホールをはじめ全7室のホール、レストラン、ショップなどを設け、企業イベントや地域の集会など幅広い用途に対応する。食事は今後新たに複数のレストランを設ける予定とする。アクセスは、JR立川駅北口から徒歩5分、多摩モノレール立川北駅から徒歩3