岩手県大槌町の２か所で起きた山林火災は、発生４日目となった２５日も延焼が続いた。

これまでに７３０ヘクタールが焼けたとみられる。町人口の約３割にあたる１５４１世帯３２３３人に避難指示が出され、午後７時現在で１１８世帯２７９人が、町内外６か所の避難所に身を寄せている。市街地には大量の煙が流れ込み、町民の健康被害も懸念される。

県によると、小鎚（こづち）地区で１３１ヘクタール、吉里吉里（きりきり）地区で５９９ヘクタールが焼けたとみられる。

２５日は自衛隊のヘリコプターや他県の防災ヘリ計１２機が、吉里吉里地区を中心に水をまいた。地上では東京都などの緊急消防援助隊を含む約１４００人が消火にあたった。海や河川から水を送る特殊な消防車両も投入された。

県教育委員会によると、町立の大槌学園、吉里吉里学園小、中学部はいずれも２７日まで、県立大槌高は２８日まで休校を続ける。

町内には連日、大量の煙や灰が広がっている。

県によると、隣接する釜石市の観測地点では高濃度の微小粒子状物質（ＰＭ２・５）を測定。火災の影響とみられ、大槌町ではより高い数値が予想される。県は屋外での長時間の運動を控えるよう求めるほか、呼吸器系に疾患のある人や子ども、高齢者に外出時のマスク着用を呼びかけている。

吉里吉里地区の公民館に子ども２人と避難する会社員（３８）は「子どもを外で遊ばせられず、ストレスが心配だ」と表情を曇らせる。