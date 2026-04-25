きょうの県関係スポーツの結果です。サッカーのJ2・J3百年構想リーグ。J2のカターレ富山はアウエー、愛媛県でFC今治と対戦し2対1で勝ち、6連勝です。バスケットボールBリーグ1部の富山グラウジーズは、ホームでの最終節となる黒部市総合体育センターで秋田との試合。82対72で勝ちました。ハンドボール、リーグH。女子のアランマーレ富山はホӦ