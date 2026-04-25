俳優の寺島しのぶ（53）が21日、自身のインスタグラムを更新し、馬柄が印象的な遊び心のある着物姿を公開した。【写真】「格好良い帯」躍動感ある馬柄の帯が光る寺島しのぶの着物姿寺島は投稿で「ラスト6回。ノアちゃんが早く回復しますように。。。明日も会いに行く。大好き大好き大好き。パワーーーーー！」とつづり、淡い水色の無地に、躍動感のある馬の柄があしらわれた帯を合わせた装いを披露している。帯に走る馬が、