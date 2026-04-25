寺島しのぶ、馬柄の帯が光る着物姿を披露 躍動感ある装いに反響「格好良い帯」「とても素敵」
俳優の寺島しのぶ（53）が21日、自身のインスタグラムを更新し、馬柄が印象的な遊び心のある着物姿を公開した。
【写真】「格好良い帯」躍動感ある馬柄の帯が光る寺島しのぶの着物姿
寺島は投稿で「ラスト6回。ノアちゃんが早く回復しますように。。。明日も会いに行く。大好き大好き大好き。パワーーーーー！」とつづり、淡い水色の無地に、躍動感のある馬の柄があしらわれた帯を合わせた装いを披露している。
帯に走る馬が、シンプルな着物とのコントラストを際立たせる印象的なコーディネートとなっていた。
この投稿に「格好良い帯」「とても素敵な装い」「うまくいく！大入！素晴らしい験担ぎ！」「美しい」「日々、しのぶさんのお着物を見るのが楽しみ」など称賛の声が寄せられている。
【写真】「格好良い帯」躍動感ある馬柄の帯が光る寺島しのぶの着物姿
寺島は投稿で「ラスト6回。ノアちゃんが早く回復しますように。。。明日も会いに行く。大好き大好き大好き。パワーーーーー！」とつづり、淡い水色の無地に、躍動感のある馬の柄があしらわれた帯を合わせた装いを披露している。
帯に走る馬が、シンプルな着物とのコントラストを際立たせる印象的なコーディネートとなっていた。
この投稿に「格好良い帯」「とても素敵な装い」「うまくいく！大入！素晴らしい験担ぎ！」「美しい」「日々、しのぶさんのお着物を見るのが楽しみ」など称賛の声が寄せられている。