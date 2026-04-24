能登での起業や地域課題の解決に取り組む人を支援する新たな拠点が完成しました。名称は「I DO NOTO BASE」。一体、どんな施設なのでしょうか。能登空港の敷地内に整備されたのは、能登で起業したり地域課題に取り組む人が、長期的に滞在できる新たな拠点。敷地内には、コンテナハウス型の宿泊棟20棟に加えて、WiFiが整備された共有のフリースペースなども備えています。 能登での起業には、生活基盤の確保などが