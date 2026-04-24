お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が23日放送のBS朝日「ケンコバのほろ酔いビジホ泊全国版」（木曜後10・30）に出演。関西の食文化について語った。同番組ロケで大阪府門真市を訪れたケンコバ。飲食店で地元名物のレンコン料理を満喫し、改めてメニューをチェックしながらコース料理に触れると、店主の男性は「昼は結構安いんです。夜は肉が入ってるから、ちょっと高くなる」と説明した。するとケンコバは「さっきの牛