左手指を骨折中のソフトバンク・杉山一樹投手が２４日、「キャッチなし」キャッチボールを行った。福岡・筑後のファーム施設でリハビリ。１１日の日本ハム戦（エスコン）での登板後、自らの投球にいら立ってベンチを殴打し、負傷していた。室内練習場に姿を見せて、キャッチボールを開始。左手小指付近にはテーピングが巻かれていたが、グラブをはめて練習した。返球は、その都度横にいたリハビリスタッフが捕球して杉山にパス