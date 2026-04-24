大学病院に勤務する医師らに法律で定められている、年5日以上の有給休暇を取得させていなかったとして、徳島大学が労働基準監督署から是正勧告を受けていたことが分かりました。徳島大学によりますと、2025年の1年間、徳島大学病院の医師ら12人は、法律で年5日以上の有休取得が義務付けられているにもかかわらず、それぞれゼロから4日しか取得できませんでした。このうちの1人から相談を受け、労働基準監督署は、大学とともに病院