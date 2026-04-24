岡山市北区の後楽園をライトアップする「春の幻想庭園」が、きょう（24日）開幕するのに向けて、昨夜、試験点灯が行われました。 【写真を見る】後楽園をライトアップする「春の幻想庭園」開幕幻想的な雰囲気に延養亭の南の二色が岡もライトアップ 昼間とは違う幻想的な雰囲気に包まれました。昨夜、後楽園で行われた「春の幻想庭園」の試験点灯です。日中は緑が美しい竹林も照明の光を受けています。また、延養亭の南に位置