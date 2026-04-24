小学6年生と中学3年生を対象とした全国学力テストの「国語」と「算数・数学」の試験が20日、全国一斉に行われ、三重県内で約2万8000人が受験しました。全国学力テストは、児童・生徒の学力などを把握し、学習状況の改善などにつなげるため、文部科学省が毎年行っています。中学では、今月20日から英語の試験がはじまり、20日は小学校と中学校で「国語」と「算数・数学」の試験が行われました。三重県内では、対象となる小学6年生と