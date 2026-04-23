デジタル技術を駆使して「遊び」が「学び」になる次世代型テーマパークが熊本に誕生しました。滑り台や、画面に投影されただるま落とし。23日、ゆめタウン光の森にオープンする「リトルプラネット」は、国内外に展開する次世代型テーマパークで、九州で4店舗目、熊本県内には初進出です。 22日の内覧会には親子が招待されました。特徴は、最新のデジタル技術を駆使して子どもの探究心や創造力