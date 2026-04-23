大江町で22日に発生した山林火災は、23日朝に鎮火しました。けが人や建物への被害は確認されていないということです。この山林火災は、22日午後0時10分ごろ、大江町小見の大山自然公園付近の山中から煙が見えると、近くで農作業中の男性から119番通報があったものです。この火事で、ポンプ車6台が出動し地上での消火活動が行われたほか、県の消防防災ヘリ「もがみ」と宮城県の防災ヘリによる放水が行われました。火は、22日午後6時