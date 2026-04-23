【スプラトゥーン レイダース】 7月23日 発売予定 価格：パッケージ版 7,480円 ダウンロード版 6,480円 任天堂は4月23日、Nintendo Switch 2 用ソフト「スプラトゥーン レイダース」の新要素「ガジェット」の詳細を公開した。 「スプラトゥーン レイダース」でプレーヤーが操作するメカニックは、ブ