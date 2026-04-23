大麻成分が含まれるクッキーなどが入った荷物を受け取ったとして愛知県刈谷市の無職の男（23）がきょう（23日）逮捕されました。 警察によりますと、男（23）は去年（2025年）7月10日ごろから9月19日ごろまでの間、10回にわたり何者かから大麻成分が含まれるクッキーなどが入ったレターパックを自宅に発送させ、大麻として受け取った麻薬取締法違反の疑いが持たれています。 警察は今月（4月）1日、大麻などが