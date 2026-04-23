メイクブラシのお手入れって大変！洗ってしまうと乾くまでに時間がかかり、使いたいときに使えないなんてことも。そこで活躍するのが、ダイソーのメイク用品売り場で見つけたお手入れシート。ウェットティッシュタイプで、拭くだけで表面の汚れを落とせるんです！日々のお手入れにぴったりなので、必見ですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：＆．メイクブラシクリーナーシート（30枚）価格：￥110（税込）サイズ（約）