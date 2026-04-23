2026年首都圏中学入試で見られた「付属校離れ」について、MARCHの明治大学と法政大学、中央大学を取り上げてきた。今回は立教大学である。男女各2つの系列校体制は、今後どのようになっていくのだろうか。（ダイヤモンド社教育情報、森上教育研究所）12番目となる環境学部が新設された立教大学4月17日に立教大学は「キリスト教教育連携校」の導入を公表した。これは、キリスト教学校教育同盟の加盟校を対象としたもので、キリス