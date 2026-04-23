重要な仕事なのはわかっているけれど、明確な締め切りがないと作業を先送りしてしまう…。そんな仕事にも集中力を持って取り組むためには、3つの仕組み化が大切だという。外資系金融機関で多忙な環境に身を置き、現在はエグゼクティブコーチとして活躍する吉川ゆりさんの著書『なぜ、あなたは時間に追われているのか』（日経BP）。本書から一部抜粋・再編集して紹介する。締め切りのない仕事は後回しに…【CASE1】締め切りのない重