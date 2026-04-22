◇MLB ジャイアンツ-ドジャース(日本時間23日、オラクル・パーク)ドジャースの大谷翔平選手が日本時間23日のジャイアンツ戦に先発予定。相手タイラー・マーリー投手との投げ合いが予定されています。大谷選手はここまで3試合に登板し2勝0敗、防御率0.50の成績。前回登板となった16日メッツ戦では、自身5年ぶりに“投手専念”で先発登板。6回被安打2、10奪三振、1失点とまとめ、無傷の今季2勝目を挙げました。チームは13連戦の6戦目