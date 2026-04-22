ＥＸＩＬＥが２２日、３年４カ月ぶりの東京ドーム公演を開催し、２１日と二日間で計８万人を動員した。最新曲でコラボしたＢ’ｚのギタリスト・松本孝弘がゲスト出演したほか、２０１５年にグループを勇退したオリジナルメンバーのＭＡＴＳＵ、ÜＳＡ、ＭＡＫＩＤＡＩがスペシャルメンバーとして出演。ＬＤＨの６年に１度の祭典「ＰＥＲＦＥＣＴＹＥＡＲ」にふさわしい豪華コラボで、ドームを燃やした。ロック界のレジェ