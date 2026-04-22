ＥＸＩＬＥが２２日、３年４カ月ぶりの東京ドーム公演を開催し、２１日と二日間で計８万人を動員した。最新曲でコラボしたＢ’ｚのギタリスト・松本孝弘がゲスト出演したほか、２０１５年にグループを勇退したオリジナルメンバーのＭＡＴＳＵ、ÜＳＡ、ＭＡＫＩＤＡＩがスペシャルメンバーとして出演。ＬＤＨの６年に１度の祭典「ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ」にふさわしい豪華コラボで、ドームを燃やした。

ロック界のレジェンドが奏でる流麗なギター音が鳴り響き、むせかえるような熱気がドームを包んだ。ＬＤＨで０７年から継承されてきた「２４ｋａｒａｔｓシリーズ」の第５弾曲「２４ｋａｒａｔｓ ＧＯＬＤ ＬＥＧＡＣＹ ｆｅａｔ． 松本孝弘」でアンコールは幕開け。ステージ上段に君臨する松本が卓越したギターテクニックを光らせ、ＡＴＳＵＳＨＩ、ＴＡＫＡＨＩＲＯが力強く歌声が重ねると、ＥＸＩＬＥならではのギラギラとした輝きがさらに増した。

ＥＸＩＬＥはこれまでにＧＬＡＹ、ナインティナインの岡村隆史らとコラボし、話題を生んできた。節目の年に新たなビッグコラボを実現させ、ＡＴＳＵＳＨＩは「松本さんならではの唯一無二の音色に自分の声が乗っていて、エキサイティング」と感激。松本と向き合う場面があったというＡＫＩＲＡは「そこは誰よりもＳＳ席だった。本番であおらせていただいて、松本さんも答えてくださった。信じられない光景でした」と夢舞台を喜んでいた。