パンダドラゴンが、14thシングル「IDOL OF POP / タイトル未定」の予約がスタートしたことをアナウンスした。本作は両A面シングルとなっており、2曲のタイトル曲とカップリング曲1曲に加え、各楽曲のInstrumental音源を含んだ計6曲が収録されている。リード曲の1つである「IDOL OF POP」は、パンダドラゴンの代表曲である「パLIFE！パLIKE！パLOUGH！パLOVE！」を手がけた玉屋2060%が作詞・作曲を担当。「れぺぜん・かわいい」を掲