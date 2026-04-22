4月に新生活を始めると、生活に必要だからといろいろな物を買ってしまい、家計が赤字になってしまいがちです。では、お金の使い過ぎを防いで家計を黒字に戻すためには、どのようなことに取り組めばよいのでしょうか。お金を使わない日を増やすコツも含めて、節約アドバイザーの節約主婦さくのんさんに聞きました。【豆知識】「えっ…」これが新年度の家計を黒字化する“3つの緊急仕分けテクニック”です！欲しい物は「1週間寝