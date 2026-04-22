村上の9号に敵地放送局「パワーを見せつけました」【MLB】Wソックス 11ー5 Dバックス（日本時間22日・アリゾナ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が21日（日本時間22日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」で先発出場。4試合連続となる9号ソロを放ち、その圧倒的な打棒に敵地放送局も「途方もないパワーを見せつけました」と驚愕の声を上げた。第1打席で内野安打を放って迎えた2回の第2打席。2死走者なしの場面