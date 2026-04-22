全国46都道府県にパチンコホールを展開するダイナムは、2026年5月2日(土)と3日(日)に開催される「推しパチの日・推しスロの日」(通称「推しの日」)に、全国388店舗すべてで参加。この2日間は、各店舗に「お試しプレイ」コーナーを設置し、お金を使わずにパチンコ・パチスロの楽しさを体験することができる。日本生産性本部が発行する「レジャー白書2025」によると、現在のパチンコ・パチスロの参加人口は約690万人、参加率は7.1％